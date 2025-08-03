Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 ildeki Kargo Ayrım Sistemi cihazlarıyla yaklaşık 94 milyon gönderinin ayrımını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu sistem sayesinde gönderilerin ayrım süresinin önemli ölçüde kısaldığını ve insan emeğine dayalı süreçlerin yükünün hafifletildiğini ifade etti. Posta ve kargo hizmetlerinde kalite standartlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen Kargo Ayrım Sistemi'nin (KAS) kazanımları değerlendirildi. Akıllı otomasyon sistemi hız, doğruluk ve verimlilik esaslarıyla çalışıyor ve posta hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyor.

KAS Cihazlarının Katkıları

İstanbul, Adana ve Bursa'daki KAS cihazlarıyla yaklaşık 94 milyon gönderinin ayrımı gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. Gönderilerin ayrım süresi önemli ölçüde kısaldı.

İnsan emeğine dayalı süreçlerin yükü hafifletildi, personel daha nitelikli işlerde değerlendirilmeye başlandı.

Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlandı.

Sistemin Yaygınlaştırılması

Cihazların saatte en az 10 bin gönderi işleme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Bu kapasite, posta ve kargo trafiğinin yoğun olduğu merkezlerde işlemlerin hızla tamamlanmasına katkı sağlıyor. Aynı sistemin Ankara, Sakarya ve İzmir'de de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yeni Sistemlerle Teslim Sürelerinde İyileşme

Aynı Gün Teslim (AGT) uygulaması ile elektronik ticaret gönderilerinin yoğun olduğu büyük şehirlerde, aynı il varışlı gönderilerin aynı gün teslim edilmesi amaçlanıyor.

ile elektronik ticaret gönderilerinin yoğun olduğu büyük şehirlerde, aynı il varışlı gönderilerin aynı gün teslim edilmesi amaçlanıyor. Bursa'da pilot olarak başlayan uygulama Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yaygınlaştırıldı.

Temmuz ayı itibarıyla Gaziantep'te de AGT uygulamasına geçildi.

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 16 bin gönderi , kabul edildiği gün içerisinde il içindeki alıcısına ulaştırıldı.

, kabul edildiği gün içerisinde il içindeki alıcısına ulaştırıldı. Teslimat süresi pilot illerde ortalama 7 saat içinde tamamlanıyor.

'Yerinde Dağıtım' Uygulaması

'Yerinde Dağıtım' uygulamasıyla, kabul ilinden farklı bir ile sevk edilen gönderilerin varış iline ulaştığı gün teslim edilmesi hedefleniyor. 18 Mart'ta Şanlıurfa'da devreye alınan uygulama ile bugüne kadar 615 bin gönderi teslim edildi.