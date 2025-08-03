Günün ilk yarısında sıcaklıklar 4 ilde 40 dereceyi aştı
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün öğleye kadar 4 kentte 40 dereceyi aştı. Bugün en yüksek sıcaklık, Şırnak'ta kayıtlara geçti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 14:21, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 14:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 42,5 derece olarak ölçüldü.
Bunu, Siirt'in Kurtalan ilçesi 41 dereceyle ve Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 40,4 dereceyle takip etti.