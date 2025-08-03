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Anestezi gazı üretim tesisinde patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Tekirdağ'da anestezi gazı üretimi yapan bir fabrikada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 14:54, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 14:54
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Anestezi gazı üretim tesisinde patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir anestezi gazı üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevrede büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, fabrikada çalışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme başlatıldı

Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Anestezi gazı üretim tesisinde patlama: 2 işçi hayatını kaybetti! - Resim : 1

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


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