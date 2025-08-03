İstanbul'da yoldan çıkan araç uçarak 6 işçinin kaldığı prefabrik konteynere çarptı

Kaza anı ise çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Kazada 1 işçi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kirazlı Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde yaşanan olayda cadde üzerinde süratli bir şekilde seyir halinde olan pikap kontrolden çıkarak içerisinde 6 inşaat işçisinin bulunduğu prefabrik konteynere daldı.

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