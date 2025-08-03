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İstanbul'da yoldan çıkan araç uçarak 6 işçinin kaldığı prefabrik konteynere çarptı

Bağcılar'da caddede seyir halinde olan pikabın, kontrolden çıkarak 6 inşaat işçisinin kaldığı prefabrik konteynere çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 15:07, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 15:08
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İstanbul'da yoldan çıkan araç uçarak 6 işçinin kaldığı prefabrik konteynere çarptı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde faciadan dönüldü.

Kirazlı Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde yaşanan olayda cadde üzerinde süratli bir şekilde seyir halinde olan pikap kontrolden çıkarak içerisinde 6 inşaat işçisinin bulunduğu prefabrik konteynere daldı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kazada 1 işçi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken konteynerde maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, pikabın hızla gelişi ve virajı alamayarak konteynere çarptığı anlar yer aldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, konteynere dalan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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