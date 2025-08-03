Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu

Okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona erdirilmesi ve forma (okul kıyafeti) uygulamasının tekrar başlatılması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak bu uygulama ile ilgili olarak, veliler ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Kararın ardından, okul kıyafetlerinin ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olacağı, velilere mali yük getirecek özel kıyafetlerin zorunlu tutulmayacağı belirtildi. Ayrıca, sağlık durumu nedeniyle özel giyim ihtiyacı olan öğrenciler için uygun kıyafet seçimi yapılabilecek.

Yeni Okul Kıyafeti Uygulamasının Detayları

Okul-aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak ve serbest rekabeti engelleyici yönlendirmelerde bulunamayacak.

kıyafet satışı yapamayacak ve serbest rekabeti engelleyici yönlendirmelerde bulunamayacak. Özel gün ve etkinliklerde veliye ek maliyet oluşturacak kıyafet zorunlu tutulmayacak.

Atölye ve laboratuvar gibi ortamlarda okul onayıyla uygun iş kıyafeti kullanılabilecek.

Her okul, kendi kıyafetini sağlıklı, rahat ve dayanıklı olacak şekilde belirleyecek.

Pamuklu/yünlü malzeme kullanılacak ve kıyafetler öğrencilerin gelişimini kısıtlamayacak.

kullanılacak ve kıyafetler öğrencilerin gelişimini kısıtlamayacak. Okul kıyafeti en az 4 yıl değiştirilmeden kullanılacak.

değiştirilmeden kullanılacak. Rozet ve arma gibi hazır simgeler kullanılmayacak, veliler istedikleri yerden alışveriş yapabilecek.

Uygulamanın Katkıları

Öğrenci sağlığına, okul kültürüne ve eğitim ortamına olumlu katkı sağlaması beklenen bu uygulama ile birlikte, okullarda düzen ve eşitlik hedefleniyor. Velilere ek mali külfet getirilmemesi için çeşitli önlemler alınırken, öğrencilerin gelişimi de göz önünde bulunduruluyor.

Vatandaşlardan Teşekkür Mesajları

"Okullarda tek tip kıyafet kararı doğru bir karardır. Aileler serbest kıyafette farklı kıyafet almakta zorlanıyordu."

"Sayın Yusuf Tekin Bey'in okullarda formaya dönüş kararını duymak beni öğretmen olarak sevindirdi. İlkokul, ortaokul ve lisede farklı tasarımlar için yarışma bile düzenlenebilir."

"Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor, forma geri dönüyor! Bakanım, tamamen hak veriyorum. Ben şahsen forma düzenini destekliyorum. Çünkü serbest kıyafet, çocuklar arasında büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Formaya dönüş kararınız çok yerinde, teşekkür ederim."

"Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bugünkü duyurunuz beni bir veli olarak çok mutlu etti. Çocuklarımızın okullarda formayla eğitim görmesini memnuniyetle karşılıyorum. Serbest kıyafet dönemi, çocuklar arasında kıyas, rekabet ve psikolojik baskı yaratıyordu. Artık okullarımızda yeniden düzen ve eşitlik olacak. Bu kararınızdan dolayı şahsınız ve ekibinize teşekkür ederim. Tebrik ediyorum."



