Urfa'da akraba kavgası: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Tekerli kırsal Mahallesi'nde, akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan taşlı ve sopalı kavga sonucunda 6 kişi yaralandı.

Olay, mahallede büyük bir tedirginliğe yol açarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kavgayı ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga sırasında 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayın Detayları

Kavga, akraba iki aile arasında çıktı.

Kavgada taş ve sopalar kullanıldı.

6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ve hastaneye kaldırıldı. Olayda 2 araçta maddi hasar oluştu.

oluştu. Jandarma ekipleri kavgayı ayırdı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.



