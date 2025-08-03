Muhtar, parktaki uyardığı kişi tarafından bıçaklandı

Kastamonu 'da yaşanan bir olayda, mahalle muhtarı Sadettin Küçüktarakçı , parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği M.Ö. 'yü uyardığı sırada bıçaklandı.

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