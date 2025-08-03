Muhtar, parktaki uyardığı kişi tarafından bıçaklandı
Kastamonu Saraçlar Mahallesi'nde muhtar Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardıktan sonra bıçaklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 17:08, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 19:21
Kastamonu'da yaşanan bir olayda, mahalle muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği M.Ö.'yü uyardığı sırada bıçaklandı.
Olay, perşembe günü Saraçlar Mahallesi'ndeki İstiklal Yolu Parkı'nda meydana geldi. Muhtar Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen çifti uyardıktan sonra çıkan tartışmada, M.Ö. cebinden çıkardığı bıçakla muhtarı elinden yaraladı. Olayın detayları aşağıda yer almaktadır.
Olayın Gelişimi
- Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı.
- Tartışma sırasında M.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla muhtarı elinden yaraladı.
- Küçüktarakçı, saldırganın elindeki bıçağı almayı başardı.
- M.Ö., muhtara tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.
- Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.
- Yaralanan muhtar, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
- Olay sonrası yakalanan M.Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.