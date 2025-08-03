Fenerbahçe'den forma fontu açıklaması: Bu sezon değişiklik yok

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarının yazı fontlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) forma setlerindeki numara ve isimlerde "Arial" fontu kullanma zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada, kulübün 2025-2026 sezonuna yönelik forma tasarımlarını ve üretimini, üzerindeki isim ve numara yazı karakterlerini içeren baskı malzemeleriyle birlikte, bu tarihten çok daha önce tamamladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Açıklamasından Öne Çıkanlar

TFF , kulüplere belirli koşullar altında serbestlik tanıdı.

, kulüplere belirli koşullar altında serbestlik tanıdı. Fenerbahçe , forma tasarım ve üretim sürecini önceden tamamladı.

, forma tasarım ve üretim sürecini önceden tamamladı. Karar, tasarım ve üretim süreci tamamlandıktan sonra alındığı için değişiklik yapılamıyor.

Taraftarların Görüşleri

Taraftarların bu konudaki görüş ve taleplerinin dikkatle takip edildiği vurgulandı. Ayrıca, geri bildirimlerin sonraki sezon formalara yansıtılmak üzere değerlendirildiği kaydedildi.



