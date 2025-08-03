Sarı-Kırmızılılar futbol akademisine 7 transfer yaptı

"Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz." ifadesine de açıklamada yer verildi.

Galatasaray , futbol akademisine 7 transfer gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında yeni oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

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