Kuraklık Trakya'nın simgesini vurdu: Bu yıl sararmadan soldu
Trakya'da ayçiçeği tarlaları bu yıl sararmadan soldu. Kuraklık ve artan sıcaklıklar, üreticileri çaresiz bıraktı. Ekonomik ve kültürel kayıp büyüyor. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, üreticilerin alternatif ürünlere yöneldiğini açıkladı.
Trakya'nın simgesi haline gelen ayçiçeğinde, son yıllarda bölgeyi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle verim ciddi şekilde düştü.
Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, bu yıl verimin yok denecek kadar az olduğunu belirtti ve üreticilerin alternatif ürünleri denemekten başka çarelerinin kalmadığını vurguladı. Trakya'da ayçiçeği tarlaları bu yıl sararmadan soldu. Kuraklığın etkisiyle son üç yıldır yağışsız geçen mevsimler ve artan sıcaklıklar, ayçiçeğinde verimi önemli ölçüde azalttı.
Kuraklığın Ayçiçeği Üretimine Etkisi
Mart ayında başlayan üretim sürecinin bu yıl hüzünle başlayıp, hüzünle bittiğini belirten Taner Öztürk, üreticilerin başka ürün arayışına girdiğini açıkladı. Ayçiçeğinin Trakya için hem ekonomik hem de kültürel bir sembol olduğuna dikkat çekti.
Üreticilerin Karşılaştığı Zorluklar
- Toprağı ekip biçmelerine rağmen karşılığını alamamaları
- Kuraklık nedeniyle verimin yok denecek kadar azalması
- Alternatif ürün arayışına yönelmeleri
"Ama bu şartlarda devam etmek mümkün değil." diyen Öztürk, üreticilerin gelecekte ayçiçeği yerine farklı ürünlere yönelmek zorunda kalabileceğini ifade etti.