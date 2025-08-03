Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama, 2 sınır dışı

Operasyon kapsamında, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, terör örgütüne mali destek sağladığı ve 5 milyon lirayı aşkın hesap hareketliliği bulunduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'a mali destek sağlayanların ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlerin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

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