Milli Emlak'ta sahte kimlik girişi iddiası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde görev yapan bir daire başkanının bilgisi dışında e-Devlet sistemine elektronik imza (e-imza) ile giriş yapıldığı iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Olayın fark edilmesinin ardından ilgili personel tarafından hem adli hem de idari süreçler başlatıldı ve konu çok yönlü olarak araştırılıyor.

Olayın Gelişimi: E-İmza ile Yetkisiz Erişim Girişimi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı , kendisinin bilgisi dışında e-Devlet hesabına e-imza ile giriş yapıldığını fark etti.

, kendisinin bilgisi dışında e-Devlet hesabına e-imza ile giriş yapıldığını fark etti. İlgili kişi, derhal Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'na başvurarak şikayetçi oldu.

ve 'na başvurarak şikayetçi oldu. Aynı gün içinde adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirdi.

Durum, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirildi ve iç denetim mekanizmalarıyla inceleme başlatıldı.

Bakanlık: "Herhangi Bir İşlem Yapılmadı"

Bakanlığın açıklamasına göre, olayın erken fark edilmesi sayesinde e-imza kullanılarak herhangi bir resmi işlem gerçekleştirilmedi. E-imzanın iptal edilmesiyle sistemsel bir zararın önüne geçildi.

Teknik Araştırma ve Soruşturma Süreci