Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınamıştır.

Yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, İsrail'in son dönemdeki eylemlerinin barış umutlarına zarar verdiği belirtilmiştir.

Bakanlık Açıklamasının Detayları

Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs'ün kutsal kimliği insanlığın ortak vicdanı adına korunmalıdır.

ve insanlığın ortak vicdanı adına korunmalıdır. İşgalci İsrail'in sistematik provokasyonları ve ilhak çağrıları, iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına zarar vermektedir.

ve ilhak çağrıları, iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına zarar vermektedir. İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrı yinelenmiştir.

Kınama Mesajı

Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.