O ilde bir günde 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde gün boyu farklı saatlerde denize giren 7 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 19:58, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 19:59
Samsun'un Atakum ilçesinde, gün içerisinde 7 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisi ve çevresinde, farklı zamanlarda denize giren kişilerin akıntıya kapılmasıyla meydana geldi.
Olayın Detayları
- Denize giren A.D, Y.A, K.A, H.A, E.A, O.K. ve E.C. akıntıya kapıldı.
- İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
- Boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
Kritik Durum
Boğulma tehlikesi geçirenlerden H.A'nın durumu kritik olarak bildirildi. Yetkililer, vatandaşları denizde dikkatli olmaları konusunda uyardı.