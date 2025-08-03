'Yan baktın' tartışması: Altı kişi tarafından dövüldü
Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, 6 kişi bir vatandaşı 'yan baktın' diyerek darp etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Saldırganlar adliyeye sevk edilip serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 20:27, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 21:35
Aksaray'da gece yarısı yaşanan bir olayda, "Yan baktın" diyerek bir vatandaşa saldıran 6 kişi, şahsı darp ederek hastanelik etti.
Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Paşa Çarşısı önünde meydana geldi. Esnaflık yapan Mustafa D. (30), dükkanını kapattıktan sonra bulvardan geçerken, iddiaya göre 6 kişinin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Uyarıda bulunan Mustafa D., şahısların saldırısına uğradı ve hepsi tarafından darp edildi.
Olayın Gelişimi
- Mustafa D., kendini savunmaya çalışsa da darp edilmekten kurtulamadı.
- Saldırıya uğrayan şahıs, "kavgaya gerek yok" demesine rağmen darp edilmeye devam etti.
- 6 şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
- Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi
- Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilere yönelik araştırma başlattı.
- Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.
- Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Polis, kaçan şahısların kimliklerini tespit ederek şüphelileri yakaladı ve gözaltına aldı.
- Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.