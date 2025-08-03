İstanbul'daki üçlü zirve Yunanistan'da deprem etkisi yarattı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya Üçlü İş Birliği Zirvesi, Yunanistan'da hem siyasi çevrelerde hem de medyada geniş yankı buldu. Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), zirveyi Miçotakis hükümeti açısından diplomatik bir yenilgi olarak değerlendirdi. SYRIZA, bu zirvenin Atina'nın bölgesel dış politikadaki etkisizliğini ve yalnızlığını gözler önüne serdiğini savundu.

Yunan basını ise Türkiye'nin bölgedeki yeni konumunun artık görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesi ve bölgesel rolünü güçlendirmesi, Yunanistan'da dikkatle takip ediliyor.

Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerini derinleştirme eğiliminde oldukları da öne çıkıyor.

SYRIZA: "Diplomatik Yenilgi, Yanlış Stratejinin Sonucu"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in geçtiğimiz Mayıs ayında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede, "birçok konuda anlaşmaya vardık" şeklindeki açıklamalarını hatırlatan SYRIZA, bu zirvenin aslında o söylemlerin geçersizliğini ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hem İtalyan savunma sanayisindeki Türkiye yatırımları, hem de İtalya'nın Libya ve göç meselesinde doğrudan Türkiye ve Libya'daki geçici hükümet ile istişarede bulunması bunun gerçek olmadığını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca hükümetimizi de gelişmelerin dışında bırakıyor."

SYRIZA, hükümetin bölgesel gelişmelerde pasif ve edilgen bir duruş sergilediğini, Türkiye'nin ise bölgesel düzeyde belirleyici aktör haline geldiğini ifade etti.

Yunan Basını: Türkiye Görmezden Gelinemez

Zirve, Yunan basınında da geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Liberal, Türkiye'nin bölgedeki yeni konumunun artık görmezden gelinemeyeceğini yazdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda yürüttüğü dış politika stratejisinin etkili sonuçlar vermeye başladığını vurgulayarak şu satırlara yer verdi:

"Önümüzdeki yıllarda Yunanistan, 25 yıl önce Erdoğan'ın devraldığı Türkiye ile artık ilgisi kalmamış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacak. Güç dengesi değişti; ittifaklar ve uluslararası örgütlere katılım da Türk revizyonizmini durdurmakta giderek daha az etkili oluyor."

Liberal, Türkiye'nin İslam dünyasında liderlik iddiasını öne çıkardığını, savunma sanayiindeki ilerlemesini aktif şekilde kullandığını ve bölgesel rolünü artık güçlü biçimde talep ettiğini belirtti.

"Erdoğan Yıllarca Yatırım Yaptı, Şimdi Karşılığını Alıyor"

Liberal gazetesi analizinde, Türkiye'nin bölgesel pozisyonunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Trump ile kurduğu kişisel 'uyumdan' somut sonuçlar bekleyen Ankara, Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirdi, Karadeniz, Suriye ve Irak'ta konumunu güçlendirdi. Jeopolitik konum ve güçlü savunma sanayii 'anahtarları' ile AB kapısının açıldığını görüyor."

Gazete, Avrupa Birliği içinde de Türkiye'ye dair imajın yumuşadığını savundu ve Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerin Türkiye ile jeostratejik ilişkileri derinleştirme eğiliminde olduklarını ifade etti.

"Yeniden silahlanma süreci, Avrupalıların Türkiye 'ittifakını' sağlamak için ciddi tavizler vermeye hazır olduklarını gösteriyor. Eurofighter Typhoon satışının önünün açılması, İtalyan ve İspanyol şirketleriyle yapılan savunma anlaşmaları ve birçok Avrupa ülkesinin Türk SİHA'larını satın alması da bu yeni iklimin somut göstergeleri oldu."

Kathimerini ve Naftemporiki de Tepkili

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, İstanbul'daki zirveye dair haberinde, Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğinin derinleşmesine dikkat çekti. Bir diğer gazete Naftemporiki ise daha sert bir dille hükümeti eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Zirveye ülkemizin davet edilmediği, hatta görmezden gelindiği gerçeği göz ardı edilemez. Erdoğan, Meloni hükümetine giderek daha fazla yakınlaşıyor. Meloni'nin İstanbul ziyareti, Libya Başbakanı'nın katılımının ötesinde bir öneme sahip."



