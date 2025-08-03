Manisa'da kaza: Karı-Koca hayatını kaybetti!

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden Arif Öztürk (68) ve eşi Ayşe Öztürk (65) yaşamını yitirirken, akrabaları Ayşe K. (47) ise ağır yaralandı. Kaza, Sanayi Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Otomobilin Ayakkabıcılar Sitesi yönünden Sanayi Sitesi istikametine geçmeye çalıştığı sırada, Uşak'tan İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsüyle çarpıştığı belirtildi.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan üç kişi ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan yolcu otobüsündeki bir doktor, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Hastane Süreci

Ağır yaralanan Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk , Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ve eşi , Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Ayşe K., Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otobüs Şoförünün Durumu

Kazanın ardından otobüs şoförü Ali G. (53) gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cenaze Töreni

Kazada hayatını kaybeden Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk için Şah Süleyman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazını, Arif Öztürk'ün kardeşi imam Ali Öztürk kıldırdı. Cenazeler, dualar eşliğinde toprağa verildi.



