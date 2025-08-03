Sincan'da düğün skandalı: Alkollü şüpheli polis aracını parçaladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir düğün salonu önünde yaşanan olayda, alkollü olduğu öğrenilen A.O. isimli şahıs, düğün sahipleri ve misafirlere hakaret etti. Bu durumun ardından çıkan arbede kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Ancak A.O., polislere de tehdit ve hakaretlerde bulunarak direndi ve gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

A.O. , düğün salonu bahçesinde hakaretlerde bulundu.

, düğün salonu bahçesinde hakaretlerde bulundu. Çıkan arbede kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

A.O., polislere direndi ve gözaltına alındı.

Şüpheli, polis aracına bindirildikten sonra yumruk, tekme ve kafa atarak ekip aracının camını kırdı.

Daha sonra başka bir ekip aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.

Adli İşlem ve Süreç

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan A.O. hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.



