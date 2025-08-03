Türkiye'de 10 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı!
Türkiye'de yaz mevsimi adeta zirve yaptı! Bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerine çıktı. Cizre'de ise sıcaklık rekoru kırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 22:19, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 22:20
Bugün yurt genelinde sıcaklıklar oldukça yüksek seviyelere ulaştı ve 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar önümüzdeki günlerde kademeli olarak mevsim normallerine düşecek. Ancak bugün ölçülen değerler, özellikle bazı bölgelerde rekor seviyelere yaklaştı. Sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.
En Yüksek Sıcaklık Ölçülen İl ve İlçeler
- Şırnak, Cizre: 44,7°C
- Siirt, Kurtalan: 42,3°C
- Diyarbakır, Bağlar: 42,2°C
- Mardin, Dargeçit: 41,9°C
- Şanlıurfa, Ceylanpınar: 41,9°C
- Batman, Hasankeyf: 41°C
- Malatya, Yazıhan: 40,6°C
- Artvin, Yusufeli: 40,4°C
- Gaziantep, Karkamış: 40,3°C
- Elazığ, Keban: 40°C
Sıcaklıkların Düşmesi Bekleniyor
Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Özellikle yüksek sıcaklıkların görüldüğü bölgelerde yaşayan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.