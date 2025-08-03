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Belediyeye ait hayvan barınağında köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddiası

Gümüşhane Belediyesi'ne ait barınakta köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddiası yürekleri sızlattı. Gümüşhane Belediyesi tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, Gümüşhane Valiliği ise konuyla ilgili inceleme başlattı. belediyeye ait hayvan barınağında köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddiası

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 22:38, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 22:40
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Belediyeye ait hayvan barınağında köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddiası

Gümüşhane Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çok sayıda köpeğin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi.

Sabah saatlerinde barınağa giden hayvansever Mahmut Tonyalı tarafından çekilen görüntülerde, boş mama ve su kapları dikkat çekti. Birçok köpeğin telef olduğu anlar kameralara yansırken, hayvanların susuz ve aç bırakıldığı belirtildi. Barınakta personel eksikliği olduğu ve hayvanların ölüme terk edildiği iddia edildi. "Durum çok vahim" diyen Tonyalı, yetkililere çağrıda bulundu. İç acıtan görüntüler büyük tepki topladı.

Barınakta Yaşananlar

"Bir hayvanın susuzluktan başka bir hayvanının idrarını içtiğini gördüm"

Barınağa giden ve iç acıtan görüntüleri kayda alan Mahmut Tonyalı, "Sabah saatlerinde hayvan barınağına gittim, ilk önce almadılar beni içeri. Ben de bu sefer başka yolla girdim ve hayvanların hep susuz olduğunu, 8-10 hayvanın ölmüş olduğunu gördüm. Hiçbirinin kabında su yoktu, yemek yoktu. Bir tane hayvan vardı, çekemedim görüntüsünü, bir hayvanı başka bir hayvanın idrarını içerken gördüm. Bu derece vahim bir durum vardı. Orada bir görevli var, 'Neden su vermiyorsunuz?' diye sorduğumda su verdiğini söylüyor ancak su yoktu. Beni görünce su vermeye başladı. Ben muhalif bir kişi değilim. Ben Allah için bu işi yapıyorum. Gümüşhane'deki durum çok vahim, barınaktaki durum çok vahim. Ben çektiğim görüntüleri 3-4 odadan çektim, orada 20'ye yakın oda var. Hayvanlar bizi kurtarın diye feryat ediyor açlıktan, susuzluktan. Buna bir çözüm gerekiyor, hayvanları barınağa kapatıp öldürmek değil sizin göreviniz. Çok vahim durum, ne kadar hayvan ölmüş orada. Çoğu hayvan uyuz olmuş, yaraları var. Birbirlerini parçaladıklarını görüyorsun. O görüntüleri çekerken ağlamaya başladım. Şu an çektiğim görüntüler yüzde 1 bile değil. Türkiye'deki vatandaşlar bu hayvanların barınaklarda bakıldığını zannediyor, sakın inanmayın, iğne vurup öldürüyorlar. Hasta hayvan bile görseniz barınağa yollamayın, yerinde bırakın daha karlıdır"

dedi.

Yetkililerden Açıklama

Gümüşhane Belediyesi tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Gümüşhane Valiliği ise konuyla ilgili inceleme başlattı.


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