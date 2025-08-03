200 bin tl üzeri nakit işlemlere sıkı denetim!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 200 bin TL üzeri nakit işlemlere sıkı beyan zorunluluğu getiriyor. MASAK tebliğiyle yeni dönem başlıyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla hazırlanan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Tebliği'ni yayımladı.
Bakanlık, bu düzenleme ile yüksek tutarlı nakit işlemlere yönelik sıkılaştırılmış bildirim ve beyan yükümlülükleri getirdi. Yeni uygulamanın, mali suçlarla mücadelede denetim kapasitesini artırması ve nakit temelli işlemlerde şeffaflığı güçlendirmesi bekleniyor.
Yeni MASAK Tebliği'nin Getirdiği Yükümlülükler
- 200 bin TL ile 2 milyon TL arası nakit işlemlerde, en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu olacak.
- 2 milyon TL ile 20 milyon TL arası nakit işlemlerde, "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak.
- 20 milyon TL üzerindeki nakit işlemler için ise beyan formuna ek olarak işlemin kaynağına ilişkin ayrıntılı belge sunulması gerekecek.
Müşterilerden Bilgi ve Belge Temini
Finansal kuruluşlar, müşterilerinden gerekli açıklama, bilgi veya belgeyi temin edemedikleri durumda söz konusu işlemleri gerçekleştiremeyecek. Bu düzenleme ile birlikte, yüksek tutarlı nakit işlemler daha sıkı bir şekilde denetlenecek ve kayıt altına alınacak.