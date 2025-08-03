Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru: Minguzzi sezonu talebi!

Trabzonspor Kulübü , 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu" olarak adlandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

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