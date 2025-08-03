İzmir'de 19 saatlik su kesintisi!

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde, boru hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle toplamda 19 saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti, özellikle günlük yaşamı ve su kullanımını önemli ölçüde etkileyecektir. Vatandaşların bu süre zarfında gerekli önlemleri almaları ve su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları önerilmektedir. Su kesintisinin nedeni, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmalarının yapılacak olmasıdır. Çalışmalar, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve 5 Ağustos Salı günü saat 04:00'te sona erecektir.

Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler

Konak ilçesi: Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent mahalleleri

Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent mahalleleri Bornova ilçesi: Çamkule ve Meriç mahalleleri

Vatandaşlara Uyarılar

Su kesintisinin yaşanacağı mahallelerde oturanların, 19 saatlik süre boyunca mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Özellikle içme suyu ve günlük kullanım için yeterli miktarda suyun önceden temin edilmesi tavsiye edilmektedir.



