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Kocaeli'de sağlık çalışanı evinde ölü bulundu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sağlık çalışanı, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 23:45, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 23:49
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Kocaeli'de sağlık çalışanı evinde ölü bulundu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan üzücü olayda, bir sağlık çalışanı evinde ölü bulundu.

Olay, Hacıosman Mahallesi Yakup Sokak'ta meydana geldi. Eşinden bir süredir ayrı yaşayan Burhan D. (36) isimli sağlık görevlisinden haber alamayan yakınları, endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kapıyı açarak içeri girdi ve yapılan aramada Burhan D.'yi asılı halde ölü olarak buldu.

Olayın Detayları

  • Burhan D.'den haber alınamaması üzerine yakınları yetkililere başvurdu.
  • Eve gelen ekipler kapıyı açıp içeri girdiklerinde, Burhan D.'yi asılı halde buldu.
  • Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Cenaze Bilgileri

Burhan D.'nin cenazesinin, yarın Kirazlıyalı Ayvacık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.


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