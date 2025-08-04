İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bakanların fanatik gruplarla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sosyal medya hesabından kınadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 07:27, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 07:47
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla birlikte, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadığını belirtti. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür eylemlerin Mescid-i Aksa'yı hedef almakRecep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" sözünü hatırlattı.
Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Önemi
Kudüs, bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası olarak kabul edilirken, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirası olarak öne çıkıyor. Duran, ortak mirasımız ve ortak belleğimiz olan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.
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- Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
- Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine sahip çıkmak için kararlılığımız sürecek.