Sahipsiz Köpek Saldırısı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Çorum'da camiye giderken sevmek istediği sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan bir çocuk yaralandı. Gülabibey Mahallesi'nde bir camiye gittiği sırada yolda gördüğü sahipsiz köpeği sevmek isteyen R.A.Ü. (8), köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark eden cami cemaatinden bir vatandaş, köpeği bölgeden uzaklaştırdıktan sonra küçük çocuğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalçasından yaralanan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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