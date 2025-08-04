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Osman Kaya: Bu Masa Artık Memurun Masası Değilse, Biz Talibiz!

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının ekonomik olarak ezildiğini vurguladı. Kaya, mevcut temsilciliğin yetersiz kaldığını belirterek, "Bu masa artık memurun hakkını arayamıyorsa, biz o masaya talibiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 10:10, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 10:14
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Osman Kaya: Bu Masa Artık Memurun Masası Değilse, Biz Talibiz!

Kaya, "TÜİK'in açıkladığı 2025 Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,06 artarken, yıllık enflasyon %33,52'ye ulaştı. Açıklanan veriler, sabit gelirli kamu çalışanlarının artan yaşam maliyetleri karşısında daha da zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi" dedi

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde konuşan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, mevcut toplu sözleşme sürecinin kamu çalışanlarının taleplerini karşılamadığını ifade ederek, "Bu masa artık memurun hakkını arayamıyorsa, biz o masaya talibiz!" dedi.

"Yedi Kez Oturulan Masa, Yedi Kez Sessizliğe Gömüldü"

Kaya, geçmiş dönemlere yönelik eleştirilerde bulunarak, "Yedi kez bu masa kuruldu. Yedi kez aynı sonuç: Memura zam değil, sabır tavsiye edildi. Ne vergi dilimi adaleti sağlandı, ne sosyal yardımlar güncellendi, ne de büyükşehirlerde çalışan memurun yükü hafifletildi" ifadelerini kullandı.

Gerçekler ve Rakamlar:

  • Kira artışları son bir yılda %60'a dayandı, gıda fiyatları ise %35'in üzerinde.
  • Kamu çalışanları yılın ortasında %20'lik vergi dilimiyle maaşının önemli kısmını geri ödüyor.
  • Emeklilere bayram ikramiyesi verilirken, aynı kurumda çalışan memurlar bu haktan yararlanamıyor.

Konfederasyonun Talepleri:

  • Vergi Adaleti:
  • Tüm memurlar için gelir vergisi %15'e sabitlenmeli.
  • Bayram İkramiyesi:
  • Emeklilere uygulanan ikramiyeler, görevdeki memurlara da verilmeli.
  • Aile Yardımı ve Sosyal Destekler:
  • Eş yardımı asgari ücretin 1/3'ü seviyesine çıkarılmalı.
  • 10.000 TL aile yardımı, 5.000 TL çocuk yardımı, 20.000 TL doğum yardımı, 40.000 TL ölüm yardımı ödenmeli.
  • Yemek ve Barınma Hakkı:
  • Tüm memurlara ücretsiz öğle yemeği sağlanmalı veya yemek bedeli maaşa yansıtılmalı.
  • Konut edindirme yardımı yeniden başlatılmalı, TOKİ'de öncelik kamu personeline verilmeli.
  • Ücret Artış Formülü:
  • Ocak 2026'da enflasyon farkı + %30 zam + büyüme oranı,
  • Temmuz 2026'da ise enflasyon farkı + %25 zam uygulanmalı.
  • Tazminatlar ve Yan Ödemeler:
  • 375 Sayılı KHK güncellenmeli.
  • Ek tazminatlar ve yan ödeme puanları %30 artırılmalı.
  • Gece Nöbet Ücretleri:
  • 17.00 - 08.00 arası çalışanlara nöbet ücretleri %50 zamlı ödenmeli.
  • Büyükşehir Tazminatı:
  • İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde görev yapan memurlara en az 15.188 TL büyükşehir tazminatı verilmesi önerildi.

Yetkili Konfederasyonlara Mesaj:

"Memura %11, işçiye %24 zam yapıldı. Bu fark bile memurun sahipsiz bırakıldığını gösteriyor" diyen Kaya, yetkili sendikalara sert çıktı: "Eğer siz hala bu masada oturacaksanız, milyonlarca memur sizin ne söylediğinizi değil, neyi alamadığınızı takip ediyor."

"Geçim Değil, Yaşam İstiyoruz!"

Türkiye ekonomisinin büyümesine rağmen kamu çalışanlarının yaşam koşullarının kötüleştiğini belirten Osman Kaya, "Bu ülkenin öğretmeni, hemşiresi, teknisyeni, zabıt katibi ve sağlıkçısı; kendi ülkesinde ev sahibi olamıyor, maaşı yetmiyor, çocuğuna harçlık veremiyor. Bu tablo değişmedikçe biz bu masaya talibiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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