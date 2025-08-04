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Ali Yalçın: Enflasyon karşısında Eriyen Maaşlar Görülmeli

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin yaşadığı kayıpların dikkate alınarak toplu sözleşme sürecinde gerçekçi adımlar atılması çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 09:59, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 10:39
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Ali Yalçın: Enflasyon karşısında Eriyen Maaşlar Görülmeli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Temmuz ayı enflasyon verileri, aylık bazda yüzde 2,06 artışla yıllık enflasyonu yüzde 33,52'ye taşıdı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, rakamların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, kamu görevlilerinin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekti.

Yalçın, kamu çalışanlarının yalnızca yüzde 5 oranında zam aldığına, açıklanan enflasyonun ise bu zammı büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğine işaret ederek, "Kamu işvereni masaya gerçekçi ve çözüm odaklı bir teklif ile gelmelidir" ifadelerini kullandı.

8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin konuşan Yalçın, 2025 yılı için yüzde 30'luk enflasyon beklentisinin resmi kayıtlara geçtiğini hatırlatarak, Hakem Kurulu'nun kararlarının yetersizliğine dikkat çekti. Memur-Sen olarak bu doğrultuda tekliflerini şekillendirdiklerini belirten Yalçın, kamu işvereninin ekonomik gerçekliğe uygun teklif sunması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, kamu işvereninin 12 Ağustos'ta ilk teklifini sunacağını, müzakerelerin ise 19 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini belirterek, "Beklentimiz; enflasyon verileri ve kamu görevlilerinin alım gücü kaybı göz önünde bulundurularak masaya gelinmesi ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmesidir" dedi.

Öte yandan kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinin uzlaşmayla sonuçlandığını anımsatan Yalçın, memurların da daha fazla mağduriyet yaşamaması için sürecin aynı hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini ifade etti. "Toplu sözleşme masası; emek ve adalet paydasında buluşma yeridir" diyen Yalçın, kamu görevlilerinin sürecinin Hakem Kurulu'na kalmadan adil bir biçimde sonlandırılmasını temenni etti.

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