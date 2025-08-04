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Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, dezenflasyon sürecinin hedefler doğrultusunda ilerlediğini ve yıl sonu enflasyonunun TCMB tahmin aralığında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 10:45, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 10:51
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Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Dezenflasyon sürecinin hedefler doğrultusunda ilerlediğine dikkat çeken Şimşek, yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Enflasyon Verilerinde Dikkat Çeken Noktalar

  • Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle %2,06 olarak gerçekleşti.
  • Yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle %33,5 seviyesine geriledi.
  • Yıllık gıda enflasyonu %28 oldu.
  • Temel mal enflasyonu %20,7 olarak kaydedildi.
  • Hizmet enflasyonu, üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez %50'nin altına indi.

Dezenflasyon Süreci ve Hedefler

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin hedefler doğrultusunda ilerlediğini ve enflasyondaki düşüşün öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal şartların ve yatırım ortamının iyileşmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Şimşek, temel önceliklerinin kalıcı fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

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