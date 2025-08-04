Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yıl Sonunda Yüzde 20'lere İnecek

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlar sayesinde enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, tüketici enflasyonunun temmuz ayında yüzde 2,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Geçen aya kıyasla yaşanan geçici artışta, bu aya özgü yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin görüldüğünü aktardı.

Enflasyonda Düşüş Devam Ediyor

Yılmaz, yıllık enflasyonda ise gerilemenin belirgin şekilde sürdüğünü vurguladı. Yıllık bazda yüzde 33,52'ye inen enflasyonun, geçen yıl mayıs ayından bu yana 14 aylık dönemde yaklaşık 42 puan düştüğünü belirtti. Bu görünümün, programın etkinliğini ve politikaların ekonomide dengeyi yeniden tesis ettiğini gösterdiğini söyledi.

Hedefler ve Beklentiler

Güçlü koordinasyon , yapısal dönüşüm ve kararlı uygulama ile ekonomide öngörülebilirliğin sürmesi hedefleniyor.

, yapısal dönüşüm ve kararlı uygulama ile ekonomide öngörülebilirliğin sürmesi hedefleniyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 20'li seviyelere indirilmesi amaçlanıyor.

indirilmesi amaçlanıyor. Fiyat istikrarı içinde milletin refahının kalıcı biçimde artırılması planlanıyor.

İstikrar içinde dengeli büyüme, istihdamın artırılması ve katma değeri ile verimliliği yükselten yatırımlarla ihracatın artırılması hedefleniyor.



