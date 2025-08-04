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Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' kampanyası paylaşımı

İstanbul Avcılar'da, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen projeyle 40 yıllık 3 bloklu site yenilendi. Yarısı Bizden kampanyası sayesinde hak sahipleri güvenli ve değerli konutlara kavuştu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 12:09, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 11:52
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Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' kampanyası paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi yenilediklerini bildirdi. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'daki kentsel dönüşümü hızlandıracak "Yarısı Bizden" desteği devam ediyor.

Bu kapsamda, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'ndeki sitede 40 yıllık 3 blokun dönüşümü tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm inşa edildi. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi 'Yarısı Bizden' kampanyamızla yeniledik." ifadelerini kullandı.

Deprem Korkusu Yok

Kampanyadan yararlanan hak sahibi Zafer Gezer, projenin harika olduğunu ve dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir imkan olmadığını belirtti.

Gezer, "Prosedür o kadar güzel ilerliyor ki... 'Kampanyaya gireceğim' diyorsun, evraklarını veriyorsun. Seni aynı gün arıyorlar. Çok güvenilir, sağlam binalar oldu. Hem malımız değer kazanıyor hem canımız güvene geçmiş oluyor. Kapıyı açıp binaya geldiğim zaman kalbimde, aklımda depremle alakalı bir korku yok." açıklamasını yaptı.


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