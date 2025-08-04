Önder Kahveci: Enflasyon Rakamları Toplu Sözleşme Masasını Daha Anlamlı Kılıyor

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Kahveci, temmuz ayı enflasyon oranının %2,06, yıllık enflasyonun ise %33,52 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Memur ve emekli maaşlarına yapılan %5'lik zammın, enflasyonun gölgesinde kaldığını, verilen zammın yarısının daha ilk ayda eridiğini ifade etti.

Kahveci, önümüzdeki beş aylık dönemde yaşanacak fiyat artışlarının kamu görevlilerinin bütçesini daha da zorlayacağını vurgulayarak, ekonomik taleplerin ertelenemeyeceğini söyledi. Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği şu günlerde enflasyon oranlarının, kamu çalışanlarının taleplerinin ne kadar haklı ve makul olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye Kamu-Sen olarak maaş artışlarının TÜİK'in geçmiş enflasyon rakamlarına değil, gerçek hayat pahalılığına ve geçim şartlarına göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kahveci, %5'lik zamla ev kirası, mutfak giderleri, eğitim ve sağlık harcamalarının karşılanamaz hale geldiğine dikkat çekti.

İş yükü, kira ve gıda harcamalarının arttığı bu dönemde memurların giderek daha yoksullaştığını söyleyen Kahveci, toplu sözleşme sürecinin milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin yaşam mücadelesi olduğunu vurguladı. Türkiye Kamu-Sen'in talepleri arasında ek zam yapılması, refah payı uygulamasına geçilmesi, enflasyon farkının maaşlara aylık yansıtılması ve gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi yer alıyor.

Kahveci, "Adil bir ücret, güçlü bir devletin ve sürdürülebilir kamu hizmetinin temelidir" diyerek, Türkiye Kamu-Sen'in memurların hakkını her platformda sonuna kadar savunmaya kararlı olduğunu söyledi.