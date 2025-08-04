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İzmir'de Kaçak Akaryakıt Toplama Alanında Patlama

İzmir Torbalı'da kaçak akaryakıtların toplandığı alanda patlama meydana geldi. Olayda bir kişi hastaneye kaldırıldı, 16 araçta hasar oluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 14:50, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 14:51
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İzmir'de Kaçak Akaryakıt Toplama Alanında Patlama

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıtların toplandığı bir alanda patlama meydana geldi. Olayda bir kişi hastaneye kaldırılırken, 16 araçta hasar oluştu. Patlama, ihale yoluyla yetkilendirilen bir firmanın kaçak akaryakıt bidonlarını toplama çalışması sırasında gerçekleşti. Kaçak akaryakıt yazılı bir bidondaki asidin, diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucu patlama yaşandı. Patlama sesi çevrede paniğe yol açtı ve bazı vatandaşlar duman ile gaz nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın Detayları

  • Patlama, Torbalı'da ihale yoluyla yetkilendirilen bir firmanın toplama çalışmaları sırasında meydana geldi.
  • Kaçak akaryakıt yazılı bir bidondaki asidin diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucu patlama oluştu.
  • Patlamada 16 araçta hasar meydana geldi.
  • Bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın İncelemesi ve Sonuçlar

  • AFAD ekipleri, patlamanın hidrojen siyanür gazının açığa çıkmasıyla meydana geldiğini belirledi.
  • Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
  • Çevredeki vatandaşlar güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.


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