GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan bilgiye göre, pisuvarlarda kullanılan bir koku giderici tabletin içeriğinde sağlığa zararlı maddeler bulundu. Ticaret Bakanlığı, bu ürünün satışını yasakladı ve toplatılmasını sağladı. Tüketicilerin benzer ürünleri kullanmadan önce içerik kontrolü yapmaları önerildi.
Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan yeni bir açıklamayla, pisuvarlarda kullanılan bir temizlik maddesinin satışına yasak getirildi. Bakanlık, vatandaş sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü ürün denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Mopfresh Markasına Ait Ürün Yasaklandı
Bu kapsamda yapılan son açıklamada, Mopfresh markasına ait bir ürünün sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklandığı ve piyasadan toplatıldığı bildirildi. GÜBİS'te yayımlanan bilgiye göre, söz konusu ürün pisuvarlarda kötü kokuyu önlemek için kullanılan bir koku giderici tablet. Ancak yapılan analizlerde, tabletin içeriğinde kanserojen maddeler tespit edildi.
Toplatılma Kararı ve Uyarılar
Ticaret Bakanlığı, bu riskli ürünün piyasaya arzının durdurulmasına ve toplatılmasına karar verdi. Tüketicilerin, bu ürünü kullanmamaları ve satın almamaları gerektiği konusunda da uyarı yapıldı.
- Vatandaşların benzer ürünleri kullanmadan önce içerik kontrolü yapmaları
- Resmi duyuruları takip etmeleri