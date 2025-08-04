GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan yeni bir açıklamayla, pisuvarlarda kullanılan bir temizlik maddesinin satışına yasak getirildi. Bakanlık, vatandaş sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü ürün denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Mopfresh Markasına Ait Ürün Yasaklandı

Bu kapsamda yapılan son açıklamada, Mopfresh markasına ait bir ürünün sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklandığı ve piyasadan toplatıldığı bildirildi. GÜBİS'te yayımlanan bilgiye göre, söz konusu ürün pisuvarlarda kötü kokuyu önlemek için kullanılan bir koku giderici tablet. Ancak yapılan analizlerde, tabletin içeriğinde kanserojen maddeler tespit edildi.

Toplatılma Kararı ve Uyarılar

Ticaret Bakanlığı, bu riskli ürünün piyasaya arzının durdurulmasına ve toplatılmasına karar verdi. Tüketicilerin, bu ürünü kullanmamaları ve satın almamaları gerektiği konusunda da uyarı yapıldı.