Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 15:34, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 15:35
Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı.
Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i geçmesi halinde play-off'ta Lausanne (İsviçre)-Astana(Kazakistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.
Beşiktaş ilk maçını deplasmanda oynarken, Başakşehir iç sahada rakibini konuk edecek.