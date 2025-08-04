Kartalkaya'daki otel yangınında İş Başmüfettişine soruşturma izni
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 15:44, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 16:08
Bakanlık, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.