Kamyonu çaldı, üzerindeki malzemeyi satıp aracı geri getirdi

Hırsızlık olayı, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner M., park halindeki Ufuk U.'ya ait montaj kamyonunu çaldı. Kamyonun üzerindeki yaklaşık 100 bin TL değerinde, 1,5 metre uzunluğunda 15 demir parça ve 5 yer matkabını hurdacıya götürerek 2 bin TL'ye sattı. Ardından kamyonu çaldığı yere geri park etti. Araç sahibinin durumu fark etmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Taner M.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.