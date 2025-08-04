Su tahliye etmek isterken akıma kapılan kapıcı öldü

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki iki bloklu sitede meydana geldi. Sitede kapıcılık yapan 2 çocuk babası Mehmet T., B bloğun bodrum katında biriken suyu elektrikli su pompası ile tahliye ettiği sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.