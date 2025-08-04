Tehlikeli şov pahalıya patladı: Motoru bağlandı, ehliyeti gitti

D-650 karayolunun Adapazarı-Karasu kesiminde 54 ACU 042 plakalı motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce o şekilde ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar, bir otomobilde yolcu olarak bulunan kadın tarafından saniye saniye kaydedildi. Kadın videoda, "Ne yapıyor bu. Görüntüsünü çekiyorum. Bu kişiye adam akıllı ceza kesilsin de aklı başına gelsin. Kendileri geberiyor, diğer sürücülerin başını da yakıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Tehlikeli şovu pahalıya patladı

Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, kısa süre içerisinde motosikletin sahibini tespit etti. Kimliği tespit edilen E.A.'ya (18) 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kural ihlalleri yaptığı tespit edilen sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 7 bin 313 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca E.A.'nın sürücü belgesi süresiz iptal edilerek, motosikleti trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi.