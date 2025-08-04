Bir kişinin öldürülmesini gizlediği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 22 Haziran'da E.T'nin kardeşi İ.H.T. tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerince, şüpheli İ.H.T'nin yakalanıp tutuklanmasının ardından soruşturma derinleştirildi.

Jandarma Asayiş ve JASAT tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından cinayeti gizlediği belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çapraz sorguyla şüphelilerin suç delillerini yok ettikleri ve gizledikleri belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ve R.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.