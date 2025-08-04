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BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!

Basın İlan Kurumu (BİK), Mersin'deki 8 gazetenin resmi ilan yayımlama hakkını, yaşanan sorunlar giderilene kadar askıya aldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 19:07, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 19:09
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BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!

Kurum tarafından yapılan açıklamada, alınan kararların keyfi olmadığı, 195 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği zorunlu bir görev olduğu vurgulandı. Mersin genelindeki süreli yayınların 20-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerinin ardından hazırlanan Kontrol Kurulu Raporları doğrultusunda bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, bazı çevrelerce yapılan kasıtlı ve temelsiz suçlamalara karşı, BİK'in tüm süreli yayınları mevzuata uygun şekilde denetlediği ifade edildi. Kurumun temel amacının, resmi ilan ve reklamların adaletli dağıtımını sağlamak ve kamunun haklarını korumak olduğu vurgulandı.

Denetim Süreci ve Tespitler

Mersin merkez ve ilçelerinde kuruma bağlı 16 gazete ile 3 internet haber sitesi rutin denetimlerden geçti. Denetimlerden 6 gün önce, 14 Mayıs'ta tüm yayınlar bilgilendirildi. Mersin il merkezinde yayımlanan 8 gazetenin idari ve bayi denetimleri sonucunda hazırlanan Kontrol Kurulu Raporu'nda şu tespitler yer aldı:

  • 5 gazete, 29 Mayıs 2025 tarihli nüshalarını dağıtım firmasına hiç ulaştırmadı ve bu gazetelere ait bilgiler resmi belgelerde yer almadı.
  • 3 gazete, sırasıyla 800, 350 ve 300 adet nüshasını dağıtım firmasına ulaştırdı; ancak 2 gazetenin sadece 27 adet nüshası bayilere dağıtılmak üzere hazırlandı, diğer 1 gazetenin ise tüm nüshaları depoya kaldırıldı.

Mevzuat İhlalleri ve Sonuçlar

Mersin merkezdeki gazetelerin, mevzuata göre en az 200'er adedi bayiler aracılığıyla olmak üzere günlük asgari 400'er adet satış yapmaları gerekirken, bu şartları yerine getirmedikleri tutanak altına alındı. Genel Müdürlük, 13 Haziran 2025'e kadar yeni bilgi veya belge sunulmaması üzerine, Mersin'deki 8 gazetenin resmi ilan yayımlama hakkını askıya aldı. Bazı gazeteler ise ihlalleri giderdiklerine dair resmi beyanda bulunmadı.

Aynı tarihlerde ilçelerde denetlenen diğer 8 gazetenin ise resmi ilan yayımlama haklarının devam ettiği belirtildi. Bu durum, kurumun denetimlerde adil ve şeffaf bir yaklaşım sergilediğinin göstergesi olarak sunuldu. Alınan kararların keyfi olmadığı ve mevzuat gereği zorunlu olduğu tekrar vurgulandı.


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