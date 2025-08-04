Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

Starmer'e Gazze tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.