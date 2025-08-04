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Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Ehliyet ve Diploma Operasyonunun Detayları!

Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte diploma ve ehliyetle kamu sistemlerine sızan suç örgütü ortaya çıkarıldı. 197 şüpheli yakalandı, 57 sahte diploma ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 21:17, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 21:18
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Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Ehliyet ve Diploma Operasyonunun Detayları!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar" hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuna dikkat çekildi.

Operasyonların Detayları

7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen iki operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış, bu şüphelilerin 37'si tutuklanmış, 150'sine adli kontrol kararı verilmiştir.

1. Dalga Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda;

  • TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvurusu ve üretimi yapıldığı,
  • Bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı işlemler gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
  • 7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.

2. Dalga Operasyonu

Resmi belgede sahtecilik, ilgili kanunlara muhalefet ve bilişim sistemine girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

  • 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı.
  • Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır.
  • Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır.

Ele Geçirilen Sahte Belgeler

  • 57 adet sahte diploma
  • 108 adet sahte sürücü belgesi
  • 4 adet sahte lise mezuniyeti belgesi

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.


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