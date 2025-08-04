Hollanda, NATO üzerinden Ukrayna'ya ABD silah sistemleri temin edecek ilk ülke

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlayacağı ve bunların Avrupalı müttefikler tarafından finanse edileceğine ilişkin açıklaması çerçevesinde yeni mekanizmayı kullanan ilk NATO müttefiki Hollanda olacak. Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hollanda, (Patriot parçaları ve füzeler dahil olmak üzere) ABD silah sistemlerinden oluşan 500 milyon euroluk bir paketi teslim edecek" dedi.

"Yakında diğer müttefiklerden de önemli açıklamalar bekliyorum"

Hollanda Başbakanı olarak görev yapmış olan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, diğer NATO müttefiklerini "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) olarak adlandırılan yeni mekanizmaya dahil olmaya çağırdı. Rutte, "Bu, Ukrayna'ya kendisini Rus saldırganlığına karşı müdafaa etmesi için acilen ihtiyaç duyduğu teçhizatın teslim edilmesi meselesidir. Tüm NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı desteğin amacı Başkan Trump'ın barış çabalarını destekleyerek bu savaşın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesini sağlamaktır. Tüm NATO müttefiklerine bir mektup yazdım ve onları, bu yük paylaşımı girişimine katkıda bulunmaya çağırdım. Yakında diğer müttefiklerden de önemli açıklamalar bekliyorum" dedi.

"Olabildiğince hızlı hareket ediyoruz"

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker ise yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda çok sayıda ülkenin bu girişime katıldığını açıklamasını beklediğini söyledi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yaptığı açıklamada Whitaker, "Olabildiğince hızlı hareket ediyoruz" dedi.

Whitaker, ABD teçhizatlarının Ukrayna'ya ne zaman ulaşacağına ilişkin soruya ise bunun oldukça hızlı bir biçimde yapılacağı ve önümüzdeki haftalar içinde veya daha da yakında gerçekleştirileceği cevabını verdi. Whitaker, "Hollandalılar, çok sayıda ülkeden ilki. Önümüzdeki haftalarda bir dizi açıklamaya şahit olacaksınız" dedi.

"Tüm Avrupa, Rus teröründen daha iyi korunacak"

Hollanda'dan gelen açıklama Ukrayna tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sayede Ukrayna ve dolayısıyla tüm Avrupa, Rus teröründen daha iyi korunacak" dedi.

Zelenskiy, "Hollanda'ya, Ukrayna'nın hava savunma kalkanını güçlendirmeye yönelik katkıları için içtenlikle şükran duyuyoruz" dedi.

Avrupalı müttefikler ve Kanada tarafından finanse edilecek yeni mekanizmanın koordinasyonu, NATO tarafından üstlenilecek. NATO tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki paketlere bölünecek teslimatlar, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre şekillenecek.