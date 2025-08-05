5 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/ 11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye JETCO Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne ve Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da düzenlenecek 3. Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.

(Avaza)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Feyenoord ile deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/10.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı Feyenoord Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Rotterdam/19.15)

3- Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile yapılacak ilk müsabaka öncesi Feyenoord Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Rotterdam/15.00)