Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor

Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde Hint Okyanusu kıyısında kurulacak olan tesis, yalnızca uzaya roket fırlatma projeleri için değil, aynı zamanda uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak. Türkiye'nin uzaya açılan kapısı olarak nitelendirilen Somali'deki üs, savunma sanayiindeki tecrübelerin uzay çalışmalarına taşınmasında önemli bir rol üstlenecek. Üssün yapımı için yakın zamanda ihaleye çıkılması bekleniyor ve bu üs, Afrika kıtasının da ilk uzay limanı olma özelliğini taşıyacak. Projenin inşaatına kısa süre içinde başlanması ve iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Somali'de Uzay Üssü Projesi

Aralık 2024'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından duyurulan proje kapsamında, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde hayata geçirilecek tesisin ayrıntıları netleşmeye başladı. Sadece Türkiye'nin değil, Afrika kıtasının da ilk uzay limanı olacak bu proje, Türkiye'nin küresel uzay yarışında söz sahibi olmasını hedefliyor.

900 Kilometrekarelik Alan Tahsis Edildi

Türk yetkililer ile Somali hükümeti arasında varılan mutabakat sonucu, Türkiye'ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometrelik (900 kilometrekare) stratejik bir alan tahsis edildi.

stratejik bir alan tahsis edildi. Ekvator çizgisine yakın bu konum, uzaya fırlatmalar için en ideal bölgelerden biri olarak gösteriliyor.

Daha az yakıtla ve daha fazla yükün uzaya taşınabileceği belirtiliyor.

Projenin maliyetinin gelecek etaplarla birlikte 350 milyon doları bulması öngörülüyor.

Uzun Menzilli Füze Denemeleri Yapılacak

Türk uzay üssü, yalnızca roket fırlatma projeleri için değil, aynı zamanda uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak. Üste kurulacak roket fırlatma tesisi, Türkiye'nin uzun menzilli roket testleri için stratejik öneme sahip olacak. Hint Okyanusu'na bakan konumu sayesinde fırlatmalarda roket parçalarının yerleşim yerlerine ve komşu ülkelere düşme riski bulunmuyor. Bu kapsamda menzili 1.000 kilometreyi aşan uzun menzilli füzelerin ateşlemesi Hint Okyanusu'na doğru yapılacak.

TAYFUN Füzesi ve Yeni Hedefler

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN 'un test atışı Rize'den gerçekleştirildi.

'un test atışı Rize'den gerçekleştirildi. Etkili menzili 280 kilometre , azami menzili ise 800 kilometre olarak belirlendi.

, azami menzili ise olarak belirlendi. TAYFUN'un ilk atışında 561 kilometre menzil elde edildiği açıklandı.

menzil elde edildiği açıklandı. 800 kilometre menzilli füze stokunun artırılması ve 2000 kilometre menzilli füze geliştirme çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

menzilli füze stokunun artırılması ve menzilli füze geliştirme çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor. Daha uzun menzile sahip füze denemelerinde Somali'deki üssün kullanılması planlanıyor.



