Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı

Yıl başında yüzde 30 zamla brüt 26.005 TL'ye, net 22.104 TL'ye yükselen asgari ücret, yüksek enflasyon karşısında hızla değer kaybetti. TÜİK'in açıkladığı temmuz enflasyon verilerine göre, asgari ücretin alım gücündeki kayıp ilk yedi ayda yüzde 19,08'e ulaştı. Bu da maaşlarda 4.217 TL'lik bir erime anlamına geliyor.

7 ayda 150 Euro, yani yaklaşık 7.065 TL'lik bir kayıp yaşandı

Ekonomist İnan Mutlu'nun Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre, yılbaşında 708 Euro seviyesinde olan brüt asgari ücret, ara zam yapılmaması nedeniyle temmuz ayında 558 Euro'ya kadar düştü. Böylece 7 ayda 150 Euro, yani yaklaşık 7.065 TL'lik bir kayıp yaşandı.

Bu gerilemeyle birlikte Türkiye, yılın başında üzerinde yer aldığı Macaristan, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'nın da gerisine düştü. Nefes Gazetesi'nden Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre temmuz itibarıyla brüt asgari ücret; Makedonya'da 584 Euro, Sırbistan'da 618 Euro, Karadağ'da 670 Euro ve Macaristan'da 727 Euro olarak kaydedildi.

Asgari ücretin alım gücündeki kan kaybı da derinleşiyor. AK Parti'nin iktidarının geldiği Kasım 2002'de asgari ücretle 1.6 Cumhuriyet altını alınabilirken, bu sayı Aralık 2024'te 1'e, Ağustos 2025'te 0.7'ye kadar düştü. Aynı dönemde çeyrek altın sayısı ise Kasım 2002'de 6.4 iken, Aralık 2024'te 4.4'e, Ağustos 2025'te 3'e geriledi.

Ara zam çağrısı

TÜRK-İş'in hesaplamalarına göre açlık sınırı temmuzda 26 bin 413 TL olurken, yoksulluk sınırı 86.036 TL ile asgari ücretin 3 katına çıktı. Mutfak enflasyonu ise yıllık yüzde 42.6 oldu. Yaşam maliyetleri katlanarak artarken, iktidar asgari ücrete ara zam taleplerini duymazdan geliyor. Oysa ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ara zamma ilişkin ocakta yaptığı açıklamada , "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

"Brüt asgari ücret, ara zam yapılmayınca temmuzda 558 Euro'ya kadar geriledi"

Ekonomist İnan Mutlu, düşük ücretlerle Türkiye'nin rekabet avantajını koruyacağı yanılgısının faturasının ücretli çalışanlara kesildiğini söyledi. Mutlu, "Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri ciddi anlamda asgari ücret seviyelerini yukarıya çekerken, Türkiye onların gerisinde kaldı. Son iki yıldır ara zam yapılmaması da bu sonuçta etkili oldu. Yılbaşında 708 Euro olan brüt asgari ücret, ara zam yapılmayınca temmuzda 558 Euro'ya kadar geriledi. Çok az farkla Bulgaristan'ın (551 Euro) önündeyiz. Buna rağmen, hala iş dünyasının işçi ücretlerinden şikayet ediyor olması da ayrı bir skandal" dedi.



