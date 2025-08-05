Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik jandarma tarafından son 2 haftada çeşitli operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.

Yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarla 121 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını, hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."