İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs uçurumdan yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 08:46, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 09:42
Sabah 04.55 sıralarında Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar Suşehri ve Zara ilçe devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.