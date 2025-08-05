İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı

Kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar Suşehri ve Zara ilçe devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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