İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde yer alan Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 08:56, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 08:57
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.36'da kaydedildi.
Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.